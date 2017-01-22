К тушению лесных пожаров в Чили привлекли военных

22:43, 22 января 2017
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1200 военнослужащих и 500 пожарных в Чили ведут борьбу с охватившими страну многочисленными лесными пожарами.

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На значительной части территории Чили к югу от столицы страны Сантьяго объявлено чрезвычайное положение, передает Русскаслужба Би-Би-Си.

Пожары, которые называют сильнейшими в стране за последние десятилетия, начались около недели назад.

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Огонь быстро распространился из-за аномальной жары, установившейся в стране в летний период.

Пожары уже уничтожили свыше 100 тысяч гектаров леса, при этом погибли трое и пострадали около 200 человек, разрушено по меньшей мере 40 домов.

Президент Чили Мишель Бачелет обратилась за помощью к государствам, имеющим опыт борьбы с лесными пожарами, в том числе к США, Франции, Канаде и Мексике.

Самолеты и вертолеты ожидаются также из соседних Аргентины, Бразилии, Перу и Уругвая, сообщает агентство EFE.

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