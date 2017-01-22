Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
В ближайшие сутки, 23 января, погоду большей части территории Украины будет определять не очень влажная и не очень холодная воздушная масса.
Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
В этот день без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° мороза, в Закарпатье и Карпатах 10-15° мороза; днем вот 2° мороза до 3° тепла.
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В Киеве – без существенных осадков. Температура воздуха ночью 4-6° мороза, днем около 0°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,0 градусов выше ноля в 1899 году, а самая низкая – ночью на отметке 26,0 градусов ниже ноля в 1942 году.
Во вторник, 24 января, в Украине без существенных осадков, лишь в северных, Волынской и Ровенской областях ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, на юге 0-5° мороза; днем вот 3° мороза до 3° тепла; в Карпатах и на Закарпатье ночью 10-14°, днем 4-9° мороза.
В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью 5-7° мороза, днем около 0°.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°