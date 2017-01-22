В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0

16:08, 22 января 2017
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На острове Бугенвиль Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 8,0.

После землетрясения есть возможность опасных волн цунами / Фото Ben Valembois via flickr.com
После землетрясения есть возможность опасных волн цунами / Фото Ben Valembois via flickr.com

По данным Геологической службы США, толчки ощущались в 47 км от административного центра острова, города Арава, передает РБК.

Вблизи Соломоновых островов произошло мощное землетрясение

В связи с этим, как сообщили в Тихоокеанском центре предупреждения цунами, у берегов Папуа - Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Науру, Понпеи, Косраэ, Вануату, островов Трук и Индонезии в течение последующих трех часов после землетрясения «распространена возможность опасных волн цунами».​

Информацию о жертвах и разрушениях в результате землетрясения агентство не уточняет.

Ранее землетрясение у берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло 17 октября прошлого года. Тогда его магнитуда составила 6,9.​ Угроза цунами объявлена не была.

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