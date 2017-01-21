В Италии в погребенном под снегом отеле нашли тела четырех погибших
Число жертв схода лавины на отель в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии возросло до четырех человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
По его данным, минувшей ночью из-под завалов были извлечены тела двух женщин. Ранее были обнаружены два погибших мужчины.
Поисково-спасательная операция продолжается. Из 10 человек, обнаруженных накануне живыми, на поверхность были подняты девять, уточняет Департамент гражданской защиты. Под толщей снега остается еще один человек, среди спасенных - четверо детей.
Спасатели не теряют надежды обнаружить еще кого-то живым. В момент схода лавины вечером 18 января в здании отеля находились около 30 человек, судьба почти 20 из них остается пока не известной.
В сети появилось видео спасения женщины и ребенка из накрытого лавиной отеля в Италии
Как сообщал УНИАН, 18 января снежная лавина сошла на отель в провинции Пескара региона Абруццо. Лавина образовалась после нескольких землетрясений. На момент ее схода в отеле, расположенном на горе Гран Сассо, находились около 30 человек.
В МИД сообщали, что украинцев среди попавших под лавину не было, а также рекомендовали не посещать центральные районы Италии, где произошло землетрясение, из-за сохранения опасности последующих подземных толчков.
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