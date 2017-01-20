Спасателям удалось извлечь еще трех живых детей из-под обломков отеля в Италии
Итальянская спасательная служба в пятницу, 20 января, извлекла еще трех живых детей из-под обломков отеля Rigopiano в Центральной Италии, на который накануне сошла лавина.
Об этом спасатели сообщили в соцсети Twitter, передает Deutsche Welle.
Таким образом, извлечь живыми из-под обломков отеля удалось уже четырех детей.
В сети появилось видео спасения женщины и ребенка из накрытого лавиной отеля в Италии
Ранее спасли группу из шести человек, сообщил представитель спасателей местной прессе. Они находились в заваленных снегом руинах более 40 часов.
Лука Кари, представитель национальной спасательной службы, сказал агентству Reuters, что для этого пришлось прорезать остатки крыши. До этого первыми спасенными стали мальчик в синих брюках и курточке и женщина в красных лыжных штанах, их отправили в больницу на вертолете.
По словам одного из спасателей, группу нашли благодаря дыму от костра. Его развели "плененные" в снегу, чтобы согреться. Впрочем, спасатели добавляют, что именно снежная изоляция спасла людей от смерти из-за холода.
Еще двух уцелевших нашли в четверг, как и два тела погибших. На данный момент не известна судьба по меньшей мере 13 человек.
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