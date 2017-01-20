В сети появилось видео спасения женщины и ребенка из накрытого лавиной отеля в Италии

15:46, 20 января 2017
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В сети появилось видео спасения женщины и ребенка из накрытого лавиной отеля в Италии.

Как сообщает ANSA, на данный момент спасатели помогли выбраться восьмерым выжившим из-под завалов.

Кроме того, издание обнародовало видео спасения женщины и ребенка. Спасатели надеются, что выживших окажется больше. Поисковая операция продолжается.

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Также известно, что те, кого уже спасли, находятся в удовлетворительном состоянии.

Стоит напомнить, что чиновники подтвердили нахождение двух тел, в то время как итальянские СМИ сообщили что еще два обнаружили в течение ночи. Также ранее сообщалось, что по меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми.

Лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.

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