Вблизи Соломоновых островов произошло мощное землетрясение

14:32, 20 января 2017
1655
0

Вблизи Соломоновых островов в Тихом океане зафиксировано мощное землетрясение.

Об этом сообщает Национальная геологическая служба США.

Первое землетрясение зафиксировано 19 января. Эпицентр толчков находился в 67 километрах от города Киракира и залегал на глубине 29.9 километра. Магнитуда землетрясения составляла 6,5.

Трагедия в Италии: спасатели продолжают поиски выживших в накрытом лавиной отеле (фоторепортаж)

Второе произошло сегодня, 20 января. Магнитуда составила 4.8. Эпицентр толчков находился в 66 километрах от города Киракира и залегал на глубине 35.7 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях в результате землетрясения нет.

Ранее в Италии произошло землетрясение. Четыре подземных толчка, магнитуда которых превысила 5, вызвали сходы снежных лавин и оползни. В результате землетрясения тысячи семей в регионе Марке остались без электричества, жители еще нескольких деревень оказались отрезаны от внешнего мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Лента новостей