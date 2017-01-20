Вблизи Соломоновых островов произошло мощное землетрясение

Вблизи Соломоновых островов в Тихом океане зафиксировано мощное землетрясение.

Об этом сообщает Национальная геологическая служба США.

Первое землетрясение зафиксировано 19 января. Эпицентр толчков находился в 67 километрах от города Киракира и залегал на глубине 29.9 километра. Магнитуда землетрясения составляла 6,5.

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Второе произошло сегодня, 20 января. Магнитуда составила 4.8. Эпицентр толчков находился в 66 километрах от города Киракира и залегал на глубине 35.7 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях в результате землетрясения нет.

Ранее в Италии произошло землетрясение. Четыре подземных толчка, магнитуда которых превысила 5, вызвали сходы снежных лавин и оползни. В результате землетрясения тысячи семей в регионе Марке остались без электричества, жители еще нескольких деревень оказались отрезаны от внешнего мира.