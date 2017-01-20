На Украину надвигается атмосферный фронт - принесет потепление, осадки и порывистый ветер

Завтра, 21 января, в большинстве областей Украины ожидается потепление.

21 января в Украине потеплеет / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"И не просто потепление, а до оттепели и даже днем до небольших "плюсов". Лишь на востоке и в Карпатах еще поморозит", - прогнозирует она.

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Кроме того, завтра в Украину придет атмосферный фронт и существенно увеличит влажность воздуха. Ожидается снег, мокрый снег и даже местами дождь.

Также к потеплению и осадкам добавится порывистый ветер.

"22 января вновь похолодает до небольших и умеренных морозов, а осадки прекратятся", - сообщила синоптик

В Киеве суббота - с мокрым снегом, порывистым ветром и потеплением, воскресенье - сухое и с возвращением к морозам.

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине местами пройдет снег. В столице в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -8°, днем +2°. В воскресенье также без осадков, -7°...0°.