На Украину надвигается атмосферный фронт - принесет потепление, осадки и порывистый ветер
Завтра, 21 января, в большинстве областей Украины ожидается потепление.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"И не просто потепление, а до оттепели и даже днем до небольших "плюсов". Лишь на востоке и в Карпатах еще поморозит", - прогнозирует она.
Завтра туман окутает почти всю Украину, в Карпатах ночью ожидается до -24°
Кроме того, завтра в Украину придет атмосферный фронт и существенно увеличит влажность воздуха. Ожидается снег, мокрый снег и даже местами дождь.
Также к потеплению и осадкам добавится порывистый ветер.
"22 января вновь похолодает до небольших и умеренных морозов, а осадки прекратятся", - сообщила синоптик
В Киеве суббота - с мокрым снегом, порывистым ветром и потеплением, воскресенье - сухое и с возвращением к морозам.
Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине местами пройдет снег. В столице в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -8°, днем +2°. В воскресенье также без осадков, -7°...0°.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°