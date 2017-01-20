Обнаружены еще двое выживших в накрытом лавиной итальянском отеле (фото)

Спасатели обнаружили восьмерых выживших в накрытом лавиной итальянском отеле.

Об этом сообщает ANSA.

Ранее сообщалось о шестерых, теперь количество выживших возросло до 8. Отмечается, что среди них двое детей.

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Как известно, чиновники подтвердили нахождение двух тел, в то время как итальянские СМИ сообщили что еще два обнаружили в течение ночи. Также ранее сообщалось, что по меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми.

Как известно, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.