Шестеро выживших найдены в погребённом под лавиной отеле в Италии
В ходе поисково-спасательных работ в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, найдены шестеро выживших.
Об этом сообщает Reuters.
Все они до сих пор находятся под завалами, но при этом могут постоянно контактировать и переговариваться со спасателями.
Сейчас они прилагают все усилия, чтобы извлечь людей из-под толстого слоя снега и обломков стен здания. Информации о состоянии выживших пока нет.
Как сообщает ANSA, среди выживших есть маленькая девочка.
Трагедия в Италии: спасатели продолжают поиски выживших в накрытом лавиной отеле (фоторепортаж)
Как известно, чиновники подтвердили нахождение двух тел, в то время как итальянские СМИ сообщили что еще два обнаружили в течение ночи. Также ранее сообщалось, что по меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми.
Как известно, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+29°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+27°... +17°