На автодорогах Украины сегодня местами пройдет снег, на западе температура до -5°

На популярных украинских маршрутах на выходных местами пройдет снег, на западе температура сегодня опустится до -5°.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до -3°. Завтра на этом маршруте в Ксаверовке пройдет мокрый снег, температура +1°...+2°. В воскресенье переменная облачность, до +1°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня в Детковцах пройдет снег, температура в дороге -5°... -2°. Завтра на этом маршруте местами снег, температура до +2°. В воскресенье по этому маршруту без осадков, температура в дороге -1°... +2°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня снег ожидается в Харькове. Температура в дороге -5°... -2°. Завтра по этому маршруту местами снегопад, температура 0°... +2°. В воскресенье без осадков, до -6°.

На Мариупольском направлении в Никольском снег, температура -6°...-3°. Завтра по этому маршруту местами пройдет снег. В воскресенье без осадков, температура -6°… 0°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге -3°… -1°. В субботу на этом маршруте практически без осадков. В воскресенье облачно с прояснениями, температура -1°…+2°.

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