На автодорогах Украины сегодня местами пройдет снег, на западе температура до -5°
На популярных украинских маршрутах на выходных местами пройдет снег, на западе температура сегодня опустится до -5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до -3°. Завтра на этом маршруте в Ксаверовке пройдет мокрый снег, температура +1°...+2°. В воскресенье переменная облачность, до +1°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня в Детковцах пройдет снег, температура в дороге -5°... -2°. Завтра на этом маршруте местами снег, температура до +2°. В воскресенье по этому маршруту без осадков, температура в дороге -1°... +2°.
На выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье на востоке до -6° (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня снег ожидается в Харькове. Температура в дороге -5°... -2°. Завтра по этому маршруту местами снегопад, температура 0°... +2°. В воскресенье без осадков, до -6°.
На Мариупольском направлении в Никольском снег, температура -6°...-3°. Завтра по этому маршруту местами пройдет снег. В воскресенье без осадков, температура -6°… 0°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге -3°… -1°. В субботу на этом маршруте практически без осадков. В воскресенье облачно с прояснениями, температура -1°…+2°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°