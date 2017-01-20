Трагедия в Италии: спасатели продолжают поиски выживших в накрытом лавиной отеле (фоторепортаж)
Итальянские спасатели ведут поиски выживших людей в отеле Rigopiano, накрытом лавиной, сошедшей с горы Гран-Сассо в регионе Абруццо.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что чиновники подтвердили нахождение двух тел, в то время как итальянские СМИ сообщили что еще два обнаружили в течение ночи.
Пожарная служба чиновники и местные власти заявили, что более 30 человек, в том числе четверо детей были в здании, когда лавина врезался в него.
В сети появилось видео из отеля, погребенного под снегом в Италии
Спасатели продолжают операцию, однако надежды на спасение выживших уменьшаются. По факту трагедии было инициировано расследование.
В сюжете ТСН соощается, что число жертв лавины, которая накрыла горный отель в Италии, возросло до четырех.
В то же время ранее сообщалось, что по меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми, однако уже обнаружено и несколько тел.
Как известно, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.
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