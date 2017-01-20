На выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье на востоке до -6° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдет снег. В некоторых регионах похолодает, в субботу на севере ночью до -12°.

В столице в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -8°, днем +2°. В воскресенье также без осадков, -7°...0°.

Во Львове завтра пасмурно, ночью -1°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -6°...+2°.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +1°, пасмурно. В воскресенье ночью -5°, днем 0°, облачно с прояснениями.

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В Виннице в субботу облачно, температура воздуха -5°...+2°. В воскресенье -8°…-1°, без осадков.

Одесситам в субботу обещают облачность. Температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье -7°...+1°, переменная облачность.

В Харькове в субботу переменная облачность, снег, температура ночью -11°, днем 0°. В воскресенье -8°...-6°, ясно.

Прогноз на 21 января / УНИАН

В Днепре в субботу пасмурно, снег. Температура ночью -12°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -10°...-5°.

Прогноз погоды на 22 января / УНИАН

В Симферополе завтра снег, -2°...0°. В воскресенье -9°...-1°, переменная облачность, снег.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -8°, днем -1°. В воскресенье солнечно, температура -9°…-3°.

В Краматорске в субботу небольшой снег, температура ночью -12°, днем +1°. В воскресенье температура -9°…-6°, ясно.

В Северодонецке завтра облачно, снег, температура ночью -11°, днем +1°. В воскресенье -9°...-7°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура ночью -9°, днем -1°. В воскресенье солнечно, ночью -11°, днем -3°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -4°, днем +2°. В воскресенье без осадков, ночью -11°, днем до +2°.

В Трускавце в субботу снегопад, температура до +2°. В воскресенье температура ночью -10°, небольшая облачность.

В Сваляве завтра пасмурно, ночью -10°, а днем -2°. В воскресенье ясно, температура воздуха -12° …+2°.

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