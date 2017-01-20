На выходных в Украине местами пройдет снег, в воскресенье на востоке до -6° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдет снег. В некоторых регионах похолодает, в субботу на севере ночью до -12°.
В столице в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -8°, днем +2°. В воскресенье также без осадков, -7°...0°.
Во Львове завтра пасмурно, ночью -1°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -6°...+2°.
В Луцке в субботу ночью -3°, днем +1°, пасмурно. В воскресенье ночью -5°, днем 0°, облачно с прояснениями.
Синоптик прогнозирует потепление в Украине до "плюсов"
В Виннице в субботу облачно, температура воздуха -5°...+2°. В воскресенье -8°…-1°, без осадков.
Одесситам в субботу обещают облачность. Температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье -7°...+1°, переменная облачность.
В Харькове в субботу переменная облачность, снег, температура ночью -11°, днем 0°. В воскресенье -8°...-6°, ясно.
В Днепре в субботу пасмурно, снег. Температура ночью -12°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -10°...-5°.
В Симферополе завтра снег, -2°...0°. В воскресенье -9°...-1°, переменная облачность, снег.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -8°, днем -1°. В воскресенье солнечно, температура -9°…-3°.
В Краматорске в субботу небольшой снег, температура ночью -12°, днем +1°. В воскресенье температура -9°…-6°, ясно.
В Северодонецке завтра облачно, снег, температура ночью -11°, днем +1°. В воскресенье -9°...-7°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура ночью -9°, днем -1°. В воскресенье солнечно, ночью -11°, днем -3°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -4°, днем +2°. В воскресенье без осадков, ночью -11°, днем до +2°.
В Трускавце в субботу снегопад, температура до +2°. В воскресенье температура ночью -10°, небольшая облачность.
В Сваляве завтра пасмурно, ночью -10°, а днем -2°. В воскресенье ясно, температура воздуха -12° …+2°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°