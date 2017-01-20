В Мексике произошло извержение вулкана Колима (видео)

10:12, 20 января 2017
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Камеры наблюдения запечатлели извержение вулкана Колима в Мексике. Активность вулкана резко повысилась в октябре прошлого года

.Об этом сообщает ВВС.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил два столба пепла на высоту 6 км

В результате над кратером поднялся двухкилометровый столб вулканического пепла и дыма.

В Мексике более 3000 вулканов, но только 14 из них являются активными.

Ранее на Аляске из-за извержения вулкана объявили "красный" уровень опасности для авиации.

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