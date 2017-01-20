В Испании прошли сильнейшие снегопады за последние 35 лет (фоторепортаж)
Сильнейшие за последние 35 лет снегопады прошли в Испании. Снег выпал даже на пляжах прибрежных курортов.
Об этом сообщает Express.
Во многих районах сильно снизилась температура, снег выпал даже на Майорке, где где в январе обычно столбики термометров достигают +18°.
Costa Blanca today @ShaggyIbiza @johnjo1888 @AllisonMorris1 @NewsCostaBlanca @visitbenidorm @turismobenidorm @theflawedmirror pic.twitter.com/cOJcjx4Cid— Georgina (@georgie_spain) 18 января 2017 г.
Движение транспорта из-за непогоды было сильно затруднено, некоторые дороги стали непроездными. В горных районах столбики термометров местами опустились до −10°.
Также снегопад накрыл и город Ронда в провинции Малага. Как сообщает Spanish News Today, здесь такой снегопад сильнейший за последние 25 лет.
Ранее сообщалось, что в Греции из-за холодов закрыли все школы.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+29°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 91 %
Давление: 748 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 88 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей