В Испании прошли сильнейшие снегопады за последние 35 лет (фоторепортаж)

Сильнейшие за последние 35 лет снегопады прошли в Испании. Снег выпал даже на пляжах прибрежных курортов.

Об этом сообщает Express.

Во многих районах сильно снизилась температура, снег выпал даже на Майорке, где где в январе обычно столбики термометров достигают +18°.

Движение транспорта из-за непогоды было сильно затруднено, некоторые дороги стали непроездными. В горных районах столбики термометров местами опустились до −10°.

Также снегопад накрыл и город Ронда в провинции Малага. Как сообщает Spanish News Today, здесь такой снегопад сильнейший за последние 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Греции из-за холодов закрыли все школы.