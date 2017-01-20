В Испании прошли сильнейшие снегопады за последние 35 лет (фоторепортаж)

09:40, 20 января 2017
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Сильнейшие за последние 35 лет снегопады прошли в Испании. Снег выпал даже на пляжах прибрежных курортов.

Об этом сообщает Express.

Во многих районах сильно снизилась температура, снег выпал даже на Майорке, где где в январе обычно столбики термометров достигают +18°.

Движение транспорта из-за непогоды было сильно затруднено, некоторые дороги стали непроездными. В горных районах столбики термометров местами опустились до −10°.

Также снегопад накрыл и город Ронда в провинции Малага. Как сообщает  Spanish News Today, здесь такой снегопад сильнейший за последние 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Греции из-за холодов закрыли все школы.

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