Число жертв наводнения на Филиппинах возросло до 18 (видео)

09:10, 20 января 2017
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В результате неутихающих дождей и внезапных наводнений в северной части острова Минданао и прилегающих районах погибли 18 человек, еще пять человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Malaya.

Как сообщают СМИ, в результате наводнений тысячи людей в регионах Восточные Висайи и Северный Минданао были вынуждены покинуть свои дома.

В американском Хьюстоне сильные дожди вызвали наводнения (фото, видео)

В городе Кагаян-де-Оро власти объявили «состояние стихийного бедствия». Приостановлены занятия в школах, закрыты государственные и частные учреждения.

Ранее в Аргентине из-за наводнений дома покинули 7 тысяч человек.

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