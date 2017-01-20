В Киеве сегодня облачно, днем до -2°

08:30, 20 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 января, в столице будет облачно, температура воздуха днем до -2°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°. 

Ветер западный, до 4.7 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 07:48, а зайдет в 16:30.

Прошлый год может стать самым теплым за всю историю наблюдений

Как сообщал УНИАН, 20 января в Украине местами пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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