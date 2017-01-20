В Украине сегодня местами пройдет снег, на востоке днем до -6°
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 января, местами пройдет снег. На востоке днем до -6°.
В Киеве сегодня облачно, днем -2°. Ветер западный, до 4.7 м/с.
Во Львове 20 января пройдет снег, днем -2°. Ветер западный, умеренный.
В Луцке сегодня облачно. Температура воздуха днем -2°. Ветер западный, до 4.5 м/с.
В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура днем -2°. Ветер юго-западный и западный, легкий.
Одесситам сегодня обещают облачность с прояснениями. Температура днем -1°, ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Харькове 20 января ожидается переменная облачность, снег, температура днем -5°. Ветер западный, умеренный.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура днем -6°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
В Симферополе ясно. Температура днем -3°. Ветер северо-восточный и юго-западный, до 4.1 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура днем -4°. Ветер переменый, до 4.4 м/с.
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В Краматорске без осадков, температура днем -6°, ветер западный и юго-западный, слабый.
В Северодонецке сегодня сплошная облачность. Температура днем -5°. Ветер западный, до 5.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°