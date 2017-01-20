В Украине сегодня местами пройдет снег, на востоке днем до -6°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 января, местами пройдет снег. На востоке днем до -6°.

В Киеве сегодня облачно, днем -2°. Ветер западный, до 4.7 м/с.

Во Львове 20 января пройдет снег, днем -2°. Ветер западный, умеренный.

В Луцке сегодня облачно. Температура воздуха днем -2°. Ветер западный, до 4.5 м/с.

В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура днем -2°. Ветер юго-западный и западный, легкий.

Погода на 20 января /УНИАН

Одесситам сегодня обещают облачность с прояснениями. Температура днем -1°, ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Харькове 20 января ожидается переменная облачность, снег, температура днем -5°. Ветер западный, умеренный.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура днем -6°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Симферополе ясно. Температура днем -3°. Ветер северо-восточный и юго-западный, до 4.1 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура днем -4°. Ветер переменый, до 4.4 м/с.

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В Краматорске без осадков, температура днем -6°, ветер западный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке сегодня сплошная облачность. Температура днем -5°. Ветер западный, до 5.9 м/с.

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