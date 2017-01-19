Завтра туман окутает почти всю Украину, в Карпатах ночью ожидается до -24°
В течение суток 20 января существенных осадков в Украине не ожидается, лишь днем в восточных областях пройдет небольшой снег.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Укргидрометцентр.
На дорогах местами гололедица. В западных, центральных и восточных областях ночью и утром туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек.
Затуманенный Киев показали с высоты птичьего полета (видео)
"Температура ночью -7-12°, в прикарпатье, центральных и восточных областях - 13-18° мороза, в Карпатах местами 20-24° мороза, днем 1-6° мороза, в Крыму ночью 3-8° мороза, днем около 0°", - рассказали синоптики.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что на выходных в Украину придет потепление. "21 января в Украине потеплеет до "плюсов" и пройдет мокрый снег с ветром. То есть явно существенное изменение синоптической ситуации", - рассказала она.
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