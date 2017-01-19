Из накрытого лавиной отеля в Италии спасли трех выживших

16:05, 19 января 2017
3133

Итальянские спасатели ведут поиски выживших людей в отеле Rigopiano, накрытом лавиной, сошедшей с горы Гран-Сассо в регионе Абруццо.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По предварительным данным, в гостинице находились до 30 человек, постояльцев и сотрудников отеля, в том числе несколько детей.

По меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми, однако уже обнаружено и несколько тел. Более двух десятков человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В сети появилось видео из отеля, погребенного под снегом в Италии

Как сообщают итальянские СМИ, некоторым из постояльцев, заблокированных в накрытом снегом отеле, удалось отправить текстовые сообщения. "Помогите, мы умираем от холода!" - гласило одно из них.

Как известно, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.

Крыша здания частично разрушилась в результате удара лавины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео) Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)
Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
754 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей