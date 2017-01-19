Из накрытого лавиной отеля в Италии спасли трех выживших

Итальянские спасатели ведут поиски выживших людей в отеле Rigopiano, накрытом лавиной, сошедшей с горы Гран-Сассо в регионе Абруццо.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По предварительным данным, в гостинице находились до 30 человек, постояльцев и сотрудников отеля, в том числе несколько детей.

По меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми, однако уже обнаружено и несколько тел. Более двух десятков человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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Как сообщают итальянские СМИ, некоторым из постояльцев, заблокированных в накрытом снегом отеле, удалось отправить текстовые сообщения. "Помогите, мы умираем от холода!" - гласило одно из них.

Как известно, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.

Крыша здания частично разрушилась в результате удара лавины.