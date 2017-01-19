В Киеве завтра без осадков, днем до -2°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 января, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем до -2°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

Ветер западный, до 5.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:48, а зайдет в 16:30.

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Как сообщал УНИАН, 20 января в Украине потеплеет, на западе и севере пройдет снег.

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