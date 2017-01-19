В Украине завтра потеплеет, на западе и севере пройдет снег
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 января, на западе и севере Украины пройдет снег. На востоке ночью до -8°.
В Киеве завтра переменная облачность, ночью -3°, днем -2°. Ветер западный, до 5.2 м/с.
Во Львове 20 января пройдет снег, ночью -4°, днем -2°. Ветер западный, слабый.
В Луцке завтра также снег. Температура воздуха ночью -2°, днем -1°. Ветер юго-западный и западный, до 4.3 м/с.
В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура ночью -4°, днем -2°. Ветер западный, легкий.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью -7°, днем 0°, ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Харькове 20 января ожидается облачность, температура ночью -6°, днем -5°. Ветер юго-западный и западный, умеренный.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -6°, днем -5°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Прошлый год может стать самым теплым за всю историю наблюдений
В Симферополе переменная облачность. Температура ночью -7°, днем -3°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачность с прояснениями, температура ночью -7°, днем -4°. Ветер северый и западный, до 4.2 м/с.
В Краматорске без осадков, температура ночью -7°, днем -6°, ветер западный и юго-западный, слабый.
В Северодонецке завтра сплошная облачность. Температура ночью -7°, днем -6°. Ветер западный, до 5.0 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +14°
-
Днепр+31°... +17°
-
Донецк+30°... +14°
-
Житомир+30°... +13°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+30°... +16°
-
Кировоград+30°... +14°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+24°... +9°
-
Львов+22°... +8°
-
Николаев+32°... +15°
-
Одесса+31°... +15°
-
Полтава+30°... +16°
-
Ровно+25°... +10°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+30°... +15°
-
Тернополь+26°... +10°
-
Харьков+30°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +13°
-
Черкассы+31°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+29°... +14°