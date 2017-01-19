В Украине завтра потеплеет, на западе и севере пройдет снег

18:30, 19 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 января, на западе и севере Украины пройдет снег. На востоке ночью до -8°.

В Киеве завтра переменная облачность, ночью -3°, днем -2°. Ветер западный, до 5.2 м/с.

Во Львове 20 января пройдет снег, ночью -4°, днем -2°. Ветер западный, слабый.

В Луцке завтра также снег. Температура воздуха ночью -2°, днем -1°. Ветер юго-западный и западный, до 4.3 м/с.

В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура ночью -4°, днем -2°. Ветер западный, легкий.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью -7°, днем 0°, ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Харькове 20 января ожидается облачность, температура ночью -6°, днем -5°. Ветер юго-западный и западный, умеренный.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -6°, днем -5°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Прошлый год может стать самым теплым за всю историю наблюдений

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью -7°, днем -3°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачность с прояснениями, температура ночью -7°, днем -4°. Ветер северый и западный, до 4.2 м/с.

В Краматорске без осадков, температура ночью -7°, днем -6°, ветер западный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке завтра сплошная облачность. Температура ночью -7°, днем -6°. Ветер западный, до 5.0 м/с.

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