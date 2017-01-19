В сети появилось видео из отеля, погребенного под снегом в Италии
Видеокадры из ролика демонстрируют обстановку уже внутри гостиницы.
Итальянский телеканал RAI опубликовал видеозаписи из отеля в итальянской провинции Абруццо, который был накрыт снежной лавиной. На одном из видеороликов видно, как спасателям удается пробраться в здание, предположительно, через окно в крыше.
Видеокадры из другого ролика демонстрируют обстановку уже внутри гостиницы. На них можно видеть пустые помещения, а также завалы снега, попавшие в здание.
Как сообщалось, центральную Италию в среду потрясла серия подземных толчков. Как минимум один из них, магнитудой 5,1, ощущался в Абруццо.
В погребенном под снегом итальянском отеле на момент схода лавины было около 30 человек
После этого стало известно, что на один из отелей Италии сошла лавина.
В тот момент в здании находилось около 30 человек. Также местные СМИ сообщают о двух спасенных людях, они спрятались в машине и стали очевидцами схода лавины.
На данный момент известно, что спасатели извлекли из-под снега и обломков одну жертву. Снег подвинул гостинницу на 10 метров, сообщают местные СМИ. Также известно о погибших, однако сколько их - пока не уточняется.
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