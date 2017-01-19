Погребенный под снегом отель в Италии из-за лавины переместился на 10 метров (фоторепортаж)
В сети появились первые фото итальянского отеля, погребенного под лавиной, снаружи и внутри.
Как сообщалось, центральную Италию в среду потрясла серия подземных толчков. Как минимум один из них, магнитудой 5,1, ощущался в Абруццо.
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После этого стало известно, что на один из отелей Италии сошла лавина.
В тот момент в здании находилось около 30 человек. Также местные СМИ сообщают о двух спасенных людях, они спрятались в машине и стали очевидцами схода лавины.
На данный момент известно, что спасатели извлекли из-под снега и обломков одну жертву. Снег подвинул гостинницу на 10 метров, сообщают местные СМИ. Также известно о погибших, однако сколько их - пока не уточняется.
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