Погребенный под снегом отель в Италии из-за лавины переместился на 10 метров (фоторепортаж)

14:08, 19 января 2017
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В сети появились первые фото итальянского отеля, погребенного под лавиной, снаружи и внутри.

Как сообщалось, центральную Италию в среду потрясла серия подземных толчков. Как минимум один из них, магнитудой 5,1, ощущался в Абруццо.

МИД: украинцев не было в накрытом лавиной итальянском отеле

После этого стало известно, что на один из отелей Италии сошла лавина. 

В тот момент в здании находилось около 30 человек. Также местные СМИ сообщают о двух спасенных людях, они спрятались в машине и стали очевидцами схода лавины.

На данный момент известно, что спасатели извлекли из-под снега и обломков одну жертву. Снег подвинул гостинницу на 10 метров, сообщают местные СМИ. Также известно о погибших, однако сколько их - пока не уточняется. 

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