На автодорогах Украины завтра местами снег, на востоке сегодня до -9°

13:00, 19 января 2017
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На популярных украинских маршрутах завтра местами пройдет снег, на Мариупольском направлении температура завтра опустится до -8°.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура -6°…-2°. Завтра на этом маршруте в Ивановке снег, а в Одессе ясно, температура -3°...-1°.

В Украине сегодня похолодало, в центре днем до -7°

На трассе Киев - Ужгород сегодня облачно, местами с прояснениями, температура в дороге -6°... -3°. Завтра на этом маршруте снег, местами пасмурно, температура до -6°.

На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге -9°... -3°.  Завтра по этому маршруту местами снег, температура до -5°.

На Мариупольском направлении сегодня переменная облачность, температура -8°...-3°. Завтра по этому маршруту без осадков, до -7°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня также без осадков. Температура в дороге -7°… -3°. Завтра по маршруту снег, местами облачно, температура до -3°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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