На автодорогах Украины завтра местами снег, на востоке сегодня до -9°
На популярных украинских маршрутах завтра местами пройдет снег, на Мариупольском направлении температура завтра опустится до -8°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура -6°…-2°. Завтра на этом маршруте в Ивановке снег, а в Одессе ясно, температура -3°...-1°.
В Украине сегодня похолодало, в центре днем до -7°
На трассе Киев - Ужгород сегодня облачно, местами с прояснениями, температура в дороге -6°... -3°. Завтра на этом маршруте снег, местами пасмурно, температура до -6°.
На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге -9°... -3°. Завтра по этому маршруту местами снег, температура до -5°.
На Мариупольском направлении сегодня переменная облачность, температура -8°...-3°. Завтра по этому маршруту без осадков, до -7°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня также без осадков. Температура в дороге -7°… -3°. Завтра по маршруту снег, местами облачно, температура до -3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°