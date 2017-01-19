МИД: украинцев не было в накрытом лавиной итальянском отеле

Представительство Министерства иностранных дел Украины сообщает, что сейчас имеется предварительная информация о жертвах от схода лавины в Италии, согласно которой украинцев среди пострадавших нет.

Об этом сказано в сообщении консульской службы МИД «Украинцам в мире» в Twitter.

«По предварительной информации, украинцев не было в накрытом снежной лавиной отеле в Италии», - отмечается на странице консульской службы.

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Уточненную информацию обещают предоставить оперативно.

Как сообщалось, в среду вечером, 18 января, снежная лавина сошла на отель в провинции Пескара региона Абруццо.

Лавина образовалась после серии землетрясений. На момент ее схода в отеле, расположенном на горе Гран Сассо, находились около 30 человек. Сейчас их пытаются найти спасатели. Сообщается, что спасатели извлекли первую жертву.