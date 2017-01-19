В сети появились первые фото итальянского отеля, погребенного под лавиной

11:37, 19 января 2017
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В сети появились первые фото итальянского отеля, погребенного под лавиной, спасатели извлекли первую жертву.

Отель практически полностью оказался под снегом / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS
Отель практически полностью оказался под снегом / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

Как сообщалось, центральную Италию в среду потрясла серия подземных толчков. Как минимум один из них, магнитудой 5,1, ощущался в Абруццо.

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Спасатели продолжают работу / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS
Спасатели продолжают работу / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

После этого стало известно, что на один из отелей Италии сошла лавина. 

Снег прорвал стену отеля в вестибюле / ANSA
Снег прорвался сквозь стену отеля в вестибюле / ANSA

В тот момент в здании находилось около 30 человек. Также местные СМИ сообщают о двух спасенных людях, они спрятались в машине и стали очевидцами схода лавины.

Guardia Di Finanza/Handout via REUTERS
Guardia Di Finanza/Handout via REUTERS

Один из них заявил, что в отеле на момет схождения лавины находились его жена и двое детей, передает ANSA.

Как сообщает Rainews24 спасатели извлекли первую жертву из-под обломков и снега.

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