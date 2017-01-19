На водоемах Украины сегодня дежурят почти 3 тысячи спасателей

11:10, 19 января 2017
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Сегодня на водоемах Украины дежурят почти 3000 спасателей, а также более 500 единиц техники.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«Чтобы избежать возникновения опасных происшествий в каждом регионе определены официальные места, куда можно на Крещение прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС, медицинские работники. На водоемах страны установлены 928 спасательных постов. В целом, 19 января на дежурстве на водных объектах находятся 2838 спасателей, а также 541 единица техники ГСЧС», - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают ответственно относиться к собственной жизни, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасной ситуации звонить в Службу спасения «101».

Как известно, сегодня  православные и греко-католики празднуют Крещение.

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