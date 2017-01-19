В погребенном под снегом итальянском отеле на момент схода лавины было около 30 человек

Из-за метели и обвала снега на дороге было трудно добраться до самого здания и первые спасатели попали на место происшествия на лыжах в 4:00 утра по местному времени.

В Италии лавина накрыла отель с людьми / news.sky.com

В погребенном под снегом отеле "Риджопиано" в итальянском регионе Агруццо обнаружили "множество тел".

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"Погибших много", - сказал ВВС глава спасательной бригады Антонио Кроцетта, не уточнив число жертв.

В тот момент в здании находилось около 30 человек. По данным Bild, среди них было 20 гостей и 7 сотрудников. Крыша отеля частично обвалилась под весом снега.

Телеканал RAI сообщил, что спасателям по SMS приходили просьбы о помощи. Писавшие их люди говорили, что умирают от холода, передает РБК.

Также местные СМИ сообщают о двух спасенных людях, они спрятались в машине и стали очевидцами схода лавины.

Центральную Италию в среду потрясла серия подземных толчков. Как минимум один из них, магнитудой 5,1, ощущался в Абруццо.