В погребенном под снегом итальянском отеле на момент схода лавины было около 30 человек
Из-за метели и обвала снега на дороге было трудно добраться до самого здания и первые спасатели попали на место происшествия на лыжах в 4:00 утра по местному времени.
В погребенном под снегом отеле "Риджопиано" в итальянском регионе Агруццо обнаружили "множество тел".
В Италии снежная лавина накрыла отель - СМИ
"Погибших много", - сказал ВВС глава спасательной бригады Антонио Кроцетта, не уточнив число жертв.
В тот момент в здании находилось около 30 человек. По данным Bild, среди них было 20 гостей и 7 сотрудников. Крыша отеля частично обвалилась под весом снега.
Телеканал RAI сообщил, что спасателям по SMS приходили просьбы о помощи. Писавшие их люди говорили, что умирают от холода, передает РБК.
Также местные СМИ сообщают о двух спасенных людях, они спрятались в машине и стали очевидцами схода лавины.
Центральную Италию в среду потрясла серия подземных толчков. Как минимум один из них, магнитудой 5,1, ощущался в Абруццо.
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