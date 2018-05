В американском Хьюстоне сильные дожди вызвали наводнения (фото, видео)

Сильные дожди вызвали наводнения в городе Хьюстон в американском штате Техас.

Об этом сообщает ABC13.

WOW. We just received this drone video showing the flooding in our city. Watch the full video: https://t.co/x6CS4vdJ54 pic.twitter.com/YaxSnTdj2H — ABC13 Houston (@abc13houston) 18 января 2017 г.

Here's the vid of River 45 in Houston. Видео опубликовано Half Yankee Workshop (@halfyankeeworkshop) Янв 18 2017 в 6:55 PST

Многие улицы оказались под водой, движение транспорта было сильно затруднено. По прогнозам метеорологов, сильные ливни в Хьюстоне ожидаются также в четверг утром.

Ранее сообщалось, что в Техасе пронесся мощный шторм с торнадо.