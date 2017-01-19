В Италии заявили о катастрофических последствиях землетрясения, есть погибший
Власти итальянского региона Марке заявили о "катастрофических" последствиях серии подземных толчков, произошедших в среду, и попросили о предоставлении помощи.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Как известно, в среду утром в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часовпроизошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5.
Четыре подземных толчка, магнитуда которых превысила 5, вызвали сходы снежных лавин и оползни. В результате землетрясения тысячи семей в регионе Марке остались без электричества, жители еще нескольких деревень оказались отрезаны от внешнего мира.
В регионе Абруццо жертвой землетрясения стал один человек - 83-летний мужчина был найден под завалами своего сарая в городе Терамо. Еще один человек числится пропавшим без вести, после того как на него обрушилась снежная лавина.
Подземные толчки также ощущались в регионе Лацио, в том числе и в Риме, где была приостановлена работа метро.
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Землетрясение произошло после снегопада, который продолжался более суток в горной местности близ города Аматриче и Норча.
Итальянский институт геофизики и вулканологии зафиксировал в среду в Абруццо и Лацио около 200 подземных толчков, магнтуда которых превышала 2.
Первый мощный подземный толчок был зафиксирован в 10:25 по местному времени (9:25 по Гринвичу), четвертый - в 14:33 (13:33 по Гринвичу).
Очаг землетрясения, по данным Геологической службы США, находился на небольшой глубине - от 6,9 км до 9 км. Это означает, что даже не самое мощное землетрясение может стать разрушительным.
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