В Италии заявили о катастрофических последствиях землетрясения, есть погибший

Власти итальянского региона Марке заявили о "катастрофических" последствиях серии подземных толчков, произошедших в среду, и попросили о предоставлении помощи.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Как известно, в среду утром в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часовпроизошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5.

Четыре подземных толчка, магнитуда которых превысила 5, вызвали сходы снежных лавин и оползни. В результате землетрясения тысячи семей в регионе Марке остались без электричества, жители еще нескольких деревень оказались отрезаны от внешнего мира.

В регионе Абруццо жертвой землетрясения стал один человек - 83-летний мужчина был найден под завалами своего сарая в городе Терамо. Еще один человек числится пропавшим без вести, после того как на него обрушилась снежная лавина.

Подземные толчки также ощущались в регионе Лацио, в том числе и в Риме, где была приостановлена работа метро.

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Землетрясение произошло после снегопада, который продолжался более суток в горной местности близ города Аматриче и Норча.

Итальянский институт геофизики и вулканологии зафиксировал в среду в Абруццо и Лацио около 200 подземных толчков, магнтуда которых превышала 2.

Первый мощный подземный толчок был зафиксирован в 10:25 по местному времени (9:25 по Гринвичу), четвертый - в 14:33 (13:33 по Гринвичу).

Очаг землетрясения, по данным Геологической службы США, находился на небольшой глубине - от 6,9 км до 9 км. Это означает, что даже не самое мощное землетрясение может стать разрушительным.