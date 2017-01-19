Киевлян предупреждают о тумане утром 19 января

09:00, 19 января 2017
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В Киеве и области утром сегодня, 19 января, ожидается туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Утром 19 января, в Киевской области и городу Киев туман, видимость 200-500 м", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, задымление в воздухе в Киеве, которое наблюдается с вечера 16 января и по настоящее время - метеорологическая дымка, которая является природным явлением.

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