Киевлян предупреждают о тумане утром 19 января

В Киеве и области утром сегодня, 19 января, ожидается туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Утром 19 января, в Киевской области и городу Киев туман, видимость 200-500 м", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, задымление в воздухе в Киеве, которое наблюдается с вечера 16 января и по настоящее время - метеорологическая дымка, которая является природным явлением.