В Киеве сегодня облачно с прояснениями, днем до -3°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 января, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем до -3°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -7°.

Ветер западный и северо-западный, до 3.8 м/с.

Читайте также Спасатели рассказали, как безопасно отпраздновать Крещение (фото)

Сегодня солнце в столице взошло в 07:49, а зайдет в 16:28.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Украине похолодало, в центре днем до -7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.