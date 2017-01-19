В Киеве сегодня облачно с прояснениями, днем до -3°

08:30, 19 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 января, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем до -3°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -7°. 

Ветер западный и северо-западный, до 3.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:49, а зайдет в 16:28.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Украине похолодало, в центре днем до -7°. 

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