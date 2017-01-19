В Украине сегодня похолодало, в центре днем до -7°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 января, в Украине похолодало, осадков не предвидится. В центре днем до -7°.

В Киеве сегодня переменная облачность, днем -3°. Ветер северо-западный и западный, до 3.8 м/с.

Во Львове 19 января облачно с прояснениями, днем -6°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня также облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -5°. Ветер юго-западный и северо-западный, до 3.3 м/с.

В Виннице в четверг переменная облачность. Температура днем -8°. Ветер переменный, легкий.

Читайте также В Украину пришел антициклон "Бригитта": туманы окутают не только Киев

Одесситам сегодня также обещают облачность с прояснениями. Температура днем -2°, ветер северный и северо-восточный, до 6.5 м/с.

В Харькове 19 января ожидается переменная облачность, днем -8°. Ветер северный и западный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура днем -6°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе будет пасмурно. Температура днем -2°. Ветер северо-восточный, до 6.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура днем -4°. Ветер северо-восточный и северный, до 6.6 м/с.

В Краматорске без осадков, температура днем -4°, ветер переменный, легкий.

В Северодонецке облачно. Температура днем -6°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.