В Украине сегодня похолодало, в центре днем до -7°
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 января, в Украине похолодало, осадков не предвидится. В центре днем до -7°.
В Киеве сегодня переменная облачность, днем -3°. Ветер северо-западный и западный, до 3.8 м/с.
Во Львове 19 января облачно с прояснениями, днем -6°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня также облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -5°. Ветер юго-западный и северо-западный, до 3.3 м/с.
В Виннице в четверг переменная облачность. Температура днем -8°. Ветер переменный, легкий.
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Одесситам сегодня также обещают облачность с прояснениями. Температура днем -2°, ветер северный и северо-восточный, до 6.5 м/с.
В Харькове 19 января ожидается переменная облачность, днем -8°. Ветер северный и западный, слабый.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура днем -6°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе будет пасмурно. Температура днем -2°. Ветер северо-восточный, до 6.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура днем -4°. Ветер северо-восточный и северный, до 6.6 м/с.
В Краматорске без осадков, температура днем -4°, ветер переменный, легкий.
В Северодонецке облачно. Температура днем -6°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°