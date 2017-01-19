В Италии снежная лавина накрыла отель - СМИ
В Италии снежная лавина полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola.
В этот момент в здании могли находится более 20 человек, сообщает РБК со ссылкой на RaiNews24.
По данным телеканала, инцидент произошел в итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо. О сходе лавины сообщили два постояльца отеля.
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В данный момент спасатели пытаются добраться до здания. Телефоны находящихся в отеле людей, в том числе мобильные, не отвечают, добавляет телеканал.
Глава провинции Пескара, центром которой является регион Абруццо, Антонио Ди Марко на своей странице в Facebook написал, что случилась «ужасная трагедия». Он также не исключил, что могут быть жертвы.
Как сообщал УНИАН, 13-14 января на территории Закарпатской области произошло схождение сразу нескольких снежных лавин на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.
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