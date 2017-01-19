В Зимбабве молния убила шестерых людей во время похорон

01:28, 19 января 2017
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В Зимбабве молния убила шестерых людей, пришедших на похороны.

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Daily Mirror.

В Германии из-за удара молнии в футбольное поле пострадали 30 детей

Жители деревни собрались, чтобы похоронить сестру вождя. Началась гроза, и молния ударила в дом. Он загорелся, но никто не пострадал.

Следующая молния попала в дерево, под которым участники похорон прятались от дождя. Шесть человек погибли, еще три человека получили ожоги.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате ударов молний в индийском штате Уттар-Прадеш погибли не менее 18 человек.

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