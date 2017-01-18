В Киеве до утра четверга сохранится сильный туман

21:22, 18 января 2017
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До конца суток 18 января, ночью и утром 19 января в Киеве ожидается сильный туман.

Туман в Киеве сохранится до утра четверга / УНИАН
Туман в Киеве сохранится до утра четверга / УНИАН

Об этом предупреждает Киевская городская государственная администрация.

Затуманенный Киев показали с высоты птичьего полета (видео)

«По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 18 января, ночью и утром 19 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуют быть осторожными на тротуарах, переходить дорогу только у установленных для этого местах и быть осмотрительными.

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