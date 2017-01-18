В Киеве до утра четверга сохранится сильный туман
До конца суток 18 января, ночью и утром 19 января в Киеве ожидается сильный туман.
Об этом предупреждает Киевская городская государственная администрация.
Затуманенный Киев показали с высоты птичьего полета (видео)
«По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 18 января, ночью и утром 19 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуют быть осторожными на тротуарах, переходить дорогу только у установленных для этого местах и быть осмотрительными.
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