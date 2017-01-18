Ледяное королевство на Женевском озере (фоторепортаж)

На набережной озера Леман в Швейцарии образовались огромные сосульки.

Сосульки на набережной / REUTERS

Сильные морозы, снегопады и ветра накрыли Европу около двух недель назад, став причиной отключений электричества и проблем на транспортных магистралях.

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Из-за высокой влажности и сильных ветров на берегах Женевского озера на границе Франции и Швейцарии сформировались огромные сосульки, а набережную покрыл толстый слой льда.