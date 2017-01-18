В Украину завтра придут настоящие крещенские морозы
19 января в Украине без существенных осадков, только в Крыму ожидается небольшой мокрый снег.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В западных областях ночью и утром местами туман, на дорогах страны местами гололедица.
Затуманенный Киев показали с высоты птичьего полета (видео)
Ветер северо-восточный с переходом на западный, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-18 м/сек.
"Температура в южной части ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью 10-15° мороза, в западных областях - до -18°, днем 3-8° мороза; в Карпатах ночью -15-20°, днем 10-15° мороза", - говорится в сообщении.
Как сообщала синоптик Наталья Диденко, на выходных, 21 января, в Украину придет потепление. "21 января в Украине потеплеет до "плюсов" и пройдет мокрый снег с ветром. То есть явно существенное изменение синоптической ситуации", - рассказала она.
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