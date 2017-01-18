Затуманенный Киев показали с высоты птичьего полета (видео)

В течение нескольких дней в столице держится густой туман.

Затуманенный Киев, снятый с помощью дрона, на своей странице в Facebook показал проект Dronarium Украина.

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Как сообщала Погода УНИАН, со вчерашнего вечера киевляне жалуются на смог. Причиной запаха гари в столице является не пожара и не сжигание мусора, а погодное явление - метеорологическая дымка.

18 января ночью и утром Украину, кроме южной части страны, окутал туман, видимость сократилась до 200-500 м.