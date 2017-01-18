Затуманенный Киев показали с высоты птичьего полета (видео)

17:50, 18 января 2017
2799

В течение нескольких дней в столице держится густой туман.

Затуманенный Киев, снятый с помощью дрона, на своей странице в Facebook показал проект Dronarium Украина.

В Украину пришел антициклон "Бригитта": туманы окутают не только Киев

Как сообщала Погода УНИАН, со вчерашнего вечера киевляне жалуются на смог. Причиной запаха гари в столице является не пожара и не сжигание мусора, а погодное явление - метеорологическая дымка.

18 января ночью и утром Украину, кроме южной части страны, окутал туман, видимость сократилась до 200-500 м.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео) Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)
Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
754 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей