Синоптик прогнозирует потепление в Украине до "плюсов"

На выходных в Украину придет потепление.

21 января в Украине потеплеет / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"21 января в Украине потеплеет до "плюсов" и пройдет мокрый снег с ветром. То есть явно существенное изменение синоптической ситуации", - рассказала она.

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А вот ближайшей ночью будет морозно: -8-15 градусов. "Завтра днем опять попустит до-2-7, а на Харьковщине, Сумщине и Луганщине ожидается даже днем в пределах -6-10 градусов", - написала Диденко.

Над Украиной будет антициклон, поэтому осадков 19 января не будет, обещает синоптик.

"В Киеве днем 19 января около -4 градусов. Есть вероятность утреннего тумана, на Крещение - без осадков", - прогнозирует она.