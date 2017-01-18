В Киеве завтра облачно с прояснениями, днем до -3°

15:58, 18 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 января, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем до -3°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -8°. 

Ветер западный и северо-западный, до 2.4 м/с.

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Завтра солнце в столице взойдет в 07:49, а зайдет в 16:28.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Украине похолодает, на западе ночью до -15°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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