В Украине завтра похолодает, на западе ночью до -15°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 января, в Украине ожидается похолодание, осадков не предвидится. На западе ночью до -15°.

В Киеве завтра переменная облачность, ночью -8°, днем -3°. Ветер северо-западный и западный, до 3.2 м/с.

Во Львове 19 января облачно с прояснениями, ночью -13°, днем -5°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра также облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -10°, днем -6°. Ветер юго-западный и западный, до 3.3 м/с.

В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью -16°, днем -8°. Ветер северный, легкий.

Одесситам на завтра также обещают облачность с прояснениями. Температура ночью -11°, днем -2°, ветер северный и северо-восточный, до 6.4 м/с.

В Харькове 19 января ожидается облачность, температура ночью -12°, днем -8°. Ветер переменный, легкий.

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В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -14°, днем -7°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе будет пасмурно. Температура ночью -7°, днем -2°. Ветер северо-восточный, до 6.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -13°, днем -4°. Ветер северо-восточный, до 6.7 м/с.

В Краматорске без осадков, температура ночью -14°, днем -6°, ветер северный и северо-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра сплошная облачность. Температура ночью -13°, днем -6°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

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