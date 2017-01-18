В Украине завтра похолодает, на западе ночью до -15°
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 января, в Украине ожидается похолодание, осадков не предвидится. На западе ночью до -15°.
В Киеве завтра переменная облачность, ночью -8°, днем -3°. Ветер северо-западный и западный, до 3.2 м/с.
Во Львове 19 января облачно с прояснениями, ночью -13°, днем -5°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра также облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -10°, днем -6°. Ветер юго-западный и западный, до 3.3 м/с.
В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью -16°, днем -8°. Ветер северный, легкий.
Одесситам на завтра также обещают облачность с прояснениями. Температура ночью -11°, днем -2°, ветер северный и северо-восточный, до 6.4 м/с.
В Харькове 19 января ожидается облачность, температура ночью -12°, днем -8°. Ветер переменный, легкий.
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В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -14°, днем -7°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе будет пасмурно. Температура ночью -7°, днем -2°. Ветер северо-восточный, до 6.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -13°, днем -4°. Ветер северо-восточный, до 6.7 м/с.
В Краматорске без осадков, температура ночью -14°, днем -6°, ветер северный и северо-восточный, легкий.
В Северодонецке завтра сплошная облачность. Температура ночью -13°, днем -6°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°