На Балканах спасатели борются с последствиями непогоды на Дунае (видео)

15:08, 18 января 2017
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Лед не движется уже несколько недель и несет угрозу не только кораблям, но и рыбе, и птицам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, с наступлением тепла, если лед резко начнет таять, это может привести к сильным паводкам.

На Дунае нашли лису, замерзшую в глыбе льда (фото)

Прежде всего, лед спасатели ломают вокруг застрявших кораблей. И даже уже отчитываются, о нескольких суднах, которые удалось высвободить из ледяной ловушки. 

Бороться со стихией приходится и на суше, из-за метелей в Хорватии и Румынии перекрыты дороги, а в горных районах сила ветра местами достигает 200 километров в час.

Ранее сообщалось, что на Дунае из-за непогоды корабль вмерз в лед.

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