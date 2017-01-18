На Балканах спасатели борются с последствиями непогоды на Дунае (видео)
Лед не движется уже несколько недель и несет угрозу не только кораблям, но и рыбе, и птицам.
На Балканах рятувальники криголамами борються зі негативними наслідками негоди на Дунаї
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Кроме того, с наступлением тепла, если лед резко начнет таять, это может привести к сильным паводкам.
На Дунае нашли лису, замерзшую в глыбе льда (фото)
Прежде всего, лед спасатели ломают вокруг застрявших кораблей. И даже уже отчитываются, о нескольких суднах, которые удалось высвободить из ледяной ловушки.
Бороться со стихией приходится и на суше, из-за метелей в Хорватии и Румынии перекрыты дороги, а в горных районах сила ветра местами достигает 200 километров в час.
Ранее сообщалось, что на Дунае из-за непогоды корабль вмерз в лед.
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