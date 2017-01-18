В итальянской Генуе более 300 человек покинули дома из-за пожаров (видео)

Лесные пожары в итальянской Генуе уже вплотную приблизились к жилым домам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Лесной пожар охватил холмы портового города, и уже вплотную приблизилась к домам. Более трехсот человек вынуждены были покинуть свои дома и бежать в безопасные места.

Две дороги, которые пролегали через лес, для безопасности водителей власти закрыли. Пришлось отменить и занятия в школах. Тушить пламя пожарным помогают добровольцы. Стихию пока удалось взять под контроль, однако она может измениться из-за сильного ветра.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров в Австралии уничтожены сотни домов на юге страны.