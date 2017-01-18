В Австралии продолжают бушевать лесные пожары (видео)

Пламя уже уничтожило сотни домов на юге страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Людей, потерявших дома, спасатели переселили во временные убежища. Всем, кто остается жить вблизи огня, советуют быть начеку.

Огонь движется очень быстро и уже добрался знаменитых виноградников. На борьбу со стихией отправили около 500 пожарных, они с самолетов и вертолетов сбрасывают воду.

Ранее сообщалось, что в Аргентине горело более миллиона гектара степей.