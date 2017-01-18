В Австралии продолжают бушевать лесные пожары (видео)

13:50, 18 января 2017
863

Пламя уже уничтожило сотни домов на юге страны. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Число жертв лесных пожаров в Теннесси увеличилось до 14

Людей, потерявших дома, спасатели переселили во временные убежища. Всем, кто остается жить вблизи огня, советуют быть начеку.

Огонь движется очень быстро и уже добрался знаменитых виноградников. На борьбу со стихией отправили около 500 пожарных, они с самолетов и вертолетов сбрасывают воду.

Ранее сообщалось, что в Аргентине горело более миллиона гектара степей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет
Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
754 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей