В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4

В центральной Италии зафиксировано несколько подземных толчков. Первый - магнитудой 5,1.

Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

После этого произошел подземный толчок магнитудой 5.4, третий - магнитудой 5,3.

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Землетрясение явственно ощутили жители некоторых районов Рима. В столице пассажиры с нескольких станций метро были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8.