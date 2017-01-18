В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4

13:40, 18 января 2017
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В центральной Италии зафиксировано несколько подземных толчков. Первый - магнитудой 5,1.

Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

После этого произошел подземный толчок магнитудой 5.4, третий - магнитудой 5,3.

У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение явственно ощутили жители некоторых районов Рима. В столице пассажиры с нескольких станций метро были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8.

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