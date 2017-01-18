На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -7°
На автодорогах Украины в ближайшие дни без осадков, на западе завтра температура опустится до -10°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до -5°...0°. Завтра на этом маршруте также облачно с прояснениями, температура от -8°...-3°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня также без осадков, температура в дороге -6°... 0°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до -9°.
На трассе Киев - Харьков переменная облачность, температура в дороге -7°... -3°. В четверг по этому маршруту также обещают переменную облачность, температура -12°... -7°.
В Украину пришел антициклон "Бригитта": туманы окутают не только Киев
На Мариупольском направлении сегодня местами облачно, температура -7°...-1°. Завтра по этому маршруту переменная облачность, температура -11°... -3°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня также облачно с прояснениями. Температура в дороге -5°… -3°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура -10°... -5°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +14°
-
Днепр+31°... +17°
-
Донецк+30°... +14°
-
Житомир+30°... +13°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+30°... +16°
-
Кировоград+30°... +14°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+24°... +9°
-
Львов+22°... +8°
-
Николаев+32°... +15°
-
Одесса+31°... +15°
-
Полтава+30°... +16°
-
Ровно+25°... +10°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+30°... +15°
-
Тернополь+26°... +10°
-
Харьков+30°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +13°
-
Черкассы+31°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+29°... +14°