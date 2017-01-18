На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -7°

На автодорогах Украины в ближайшие дни без осадков, на западе завтра температура опустится до -10°.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до -5°...0°. Завтра на этом маршруте также облачно с прояснениями, температура от -8°...-3°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня также без осадков, температура в дороге -6°... 0°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до -9°.

На трассе Киев - Харьков переменная облачность, температура в дороге -7°... -3°. В четверг по этому маршруту также обещают переменную облачность, температура -12°... -7°.

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На Мариупольском направлении сегодня местами облачно, температура -7°...-1°. Завтра по этому маршруту переменная облачность, температура -11°... -3°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня также облачно с прояснениями. Температура в дороге -5°… -3°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура -10°... -5°.

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