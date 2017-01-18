Снегопад в Алжире: в результате ДТП за сутки погибли 7 человек (видео)

12:13, 18 января 2017
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Сильные снегопады обрушились на центральные и восточные районы Алжира, расположенные на высоте более 600 метров.

Об этом сообщает Алжирское радио.

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В связи с этим многие дороги были закрыты. В результате аварий, вызванных сложными погодными условиями, за последние сутки погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что в индийском Кашмире перекрыли национальное шоссе из-за снегопада.

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