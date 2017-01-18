В Госпродпотребслужбе рассказали о дымке в Киеве: источников загрязнения нужно избегать

11:00, 18 января 2017
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В столичном управлении Госпродпотребслужбы успокоили киевлян: метеорологическая дымка, которая наблюдается в последние дни - природное и безопасное явление, однако следует избегать источников загрязнения воздуха, в частности автомагистралей и котельных.

Об этом заявил начальник управления службы в Киеве Олег Рубан, передает 112 Украина.

"Это явление естественное и вполне безопасное. В народе это называют "воздушным одеялом", которое накрывает землю и накапливает все продукты жизнедеятельности человека, автотранспорта. Мы проводим ежечасный мониторинг. За вчерашний день зафиксировано незначительное превышение в 2-3 раза утром. В парках можно дышать свежим воздухом. В группе риска – пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями легких. На улице находиться можно, но не возле источника загрязнения, то есть не возле автомагистралей и котельной", - отметил он.

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Как сообщалось ранее, задымление в воздухе в Киеве, которое наблюдается с вечера 16 января и по настоящее время - метеорологическая дымка, которая является природным явлением.

Позже в ГосЧС уточнили, что аналогичная ситуация в столице будет наблюдаться в ближайшие трое суток.

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